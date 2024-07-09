Из трамвая под колёса: в Челябинской области нелепо погиб пассажир

Трагедия случилась в Магнитогорске, в ГАИ рассказали подробности.Вышел из трамвая и угодил под машину: смертельное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано накануне вечером в городе металлургов на улице с характерным названием.
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