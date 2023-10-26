Патриарх Кирилл предупредил о масштабной угрозе для России из-за наплыва мигрантов

Совет Патриарху. А ты их по крести. И новый закон запустить. Въезд мигрантам , только крещёным...

Ольга Николаева

А причём тут Патриарх?! Он лишь подытожил, что и так любому понятно. Но ваше пренебрежение к нему и религии - засуньте себе в задницу и прожуйте. 🤷‍♀️авось полегчает.