Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая во вторник на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета, коснулся в том числе проблемы мигрантов.
Патриарх Кирилл предупредил о масштабной угрозе для России из-за наплыва мигрантов
Комментарии
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alik3456 Джексон
Совет Патриарху. А ты их по крести. И новый закон запустить. Въезд мигрантам , только крещёным...
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4 д.
Ольга Николаева
А причём тут Патриарх?! Он лишь подытожил, что и так любому понятно. Но ваше пренебрежение к нему и религии - засуньте себе в задницу и прожуйте. 🤷♀️авось полегчает.
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4 д.
alik3456 Джексон
Да пол москвы спокойно можно на шахты в рудники отправить , никто и не заметит.
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4 д.
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