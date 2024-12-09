Подполковник Дэвис призвал США серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в своём выступлении на YouTube-канале призвал внимательно относиться к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прозвучавшим в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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