Новый, 616-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи обозревателя Myśl Polska Кшиштофа Подгурского, где сказано, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.