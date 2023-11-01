Myśl Polska: Залужный применил последние резервы из-за успехов ВС РФ — 616-й день СВО

Новый, 616-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением статьи обозревателя Myśl Polska Кшиштофа Подгурского, где сказано, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.
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