Роструд напомнил о переносе выходного в связи с 8 Марта на июнь

Приближается весна, а с ней и 8 Марта — Международный женский день. В преддверии праздника Роструд в своих соцсетях напомнил россиянам о том, как будет выглядеть производственный календарь на первый весенний месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии