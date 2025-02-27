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Парламентская газета

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Роструд напомнил о переносе выходного в связи с 8 Марта на июнь

Роструд напомнил о переносе выходного в связи с 8 Марта на июнь

Приближается весна, а с ней и 8 Марта — Международный женский день. В преддверии праздника Роструд в своих соцсетях напомнил россиянам о том, как будет выглядеть производственный календарь на первый весенний месяц.

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