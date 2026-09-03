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Сыгравшему егеря Кузьмича Виктору Бычкову исполняется 72 года

Сыгравшему егеря Кузьмича Виктору Бычкову исполняется 72 года

Артисту Виктору Бычкову 4 сентября исполнилось 72 года. Любовь россиян он завоевал ролью егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», но его реальная жизнь далека от образа спокойного буддиста.

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