Сыгравшему егеря Кузьмича Виктору Бычкову исполняется 72 года

Артисту Виктору Бычкову 4 сентября исполнилось 72 года. Любовь россиян он завоевал ролью егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты», но его реальная жизнь далека от образа спокойного буддиста.
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