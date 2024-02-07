Политолог Бобров объяснил, почему интервью Карлсона с Путиным является важным

РИАМО - 7 фев. Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным является важным событием как в контексте выстраивания многополярной системы международных отношений, так и в контексте политической борьбы внутри США, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.