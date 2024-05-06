На трассе "Тамбов-Пенза" столкнулись "Priora" и "Granta"

ДТП произошло накануне вечером на 27 километре автодороги "Тамбов-Пенза" в Рассказовском округе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 39-летний водитель автомобиля "LADA Priora" допустил столкновение с автомобилем "LADA Granta" под управлением 57-летнего мужчины.
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