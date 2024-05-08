Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ВА Владимир Амосов При учениях надо взорвать ТЯО, а не что-то другое. Серьезно, так серьезно. "Шутки" кончились. Да и не мешало бы оповестить о частичной эвакуации приграничных районов.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ А если пообещать пленным о сохранении им обещанного финансового довольствия по контракту с ВСУ . так они побросают оружие и будут сами искать любые российские войска , хоть бабий батальон Яшки артиллериста и поползут за ними , как ишаки за морковкой