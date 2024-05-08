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Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

Не понимаете по-хорошему? Значит настало время ТЯО. О реакции Запада на "делай как Ким и будь что будет"!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Предстоящую инаугурацию президента РФ решили в этот раз отметить по-особому. Объявив о проведении учений и манёвров, основной целью которых станет отработка применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
При учениях надо взорвать  ТЯО, а не что-то другое.  Серьезно, так серьезно. &quot;Шутки&quot; кончились. Да и не мешало бы оповестить о частичной эвакуации приграничных районов.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А если пообещать пленным о сохранении им обещанного финансового довольствия по контракту с ВСУ . так они побросают оружие и  будут сами искать любые российские войска , хоть бабий батальон Яшки артиллериста и поползут за ними , как ишаки за морковкой
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8 час.
Н
Николай
&quot;...Главная беда жителей Запада в том, что они являются информационным заложниками собственного руководства...&quot; Ещё они заложники НЕПОНИМАНИЯ, того, что они первые кандидаты получения &quot;по полной&quot; в своей гейропе площадью с Якутию!
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5 час.

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