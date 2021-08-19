С ветерком и безопасностью!

Сегодня трудно встретить человека, который бы ничего не слышал про электросамокат или моноколесо. Многие, кто сам еще не решился стать владельцем современного средства индивидуальной мобильности (СИМ), опробовали его в прокате или брали у друзей.
Сегодня трудно встретить человека, который бы ничего не слышал про электросамокат или моноколесо. Многие, кто сам еще не решился стать владельцем современного средства индивидуальной мобильности (СИМ), опробовали его в прокате или брали у друзей.
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