Комсомольская правда

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С ветерком и безопасностью!

С ветерком и безопасностью!

Сегодня трудно встретить человека, который бы ничего не слышал про электросамокат или моноколесо. Многие, кто сам еще не решился стать владельцем современного средства индивидуальной мобильности (СИМ), опробовали его в прокате или брали у друзей.

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