Фабричную крепость разбирают: что останется Москве от Электрозавода — уникального памятника промышленной архитектуры

Здание Электрозавода москвичи прозвали «заводом-крепостью». Огромный готический замок со стрельчатыми окнами, высокими башнями, арочными воротами и кружевным фасадом раскинулся на огромной территории, «от моста до моста» — от Электрозаводского до Покровского.