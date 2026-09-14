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Газета «Культура»

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Фабричную крепость разбирают: что останется Москве от Электрозавода — уникального памятника промышленной архитектуры

Фабричную крепость разбирают: что останется Москве от Электрозавода — уникального памятника промышленной архитектуры

Здание Электрозавода москвичи прозвали «заводом-крепостью». Огромный готический замок со стрельчатыми окнами, высокими башнями, арочными воротами и кружевным фасадом раскинулся на огромной территории, «от моста до моста» — от Электрозаводского до Покровского.

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