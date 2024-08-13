Психолог Кузкова объяснила родителям, как наладить режим дня у ребенка перед 1 сентября

Нужно приучить чадо ложиться в одно и то же время Чтобы наладить режим дня, нужно определить с ребенком, во сколько он будет просыпаться и ложиться спать, рассказала РИАМО педагог-психолог Александра Кузовкова.
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