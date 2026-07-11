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Журнал «Профиль»

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Голливуд взялся за "Наруто": почему поклонники культового аниме не верят в успех фильма

Голливуд взялся за "Наруто": почему поклонники культового аниме не верят в успех фильма

Для полнометражного фильма по манге "Наруто" ищут актеров. Поклонники манги и аниме не возлагают большие надежды на голливудскую экранизацию: кредит доверия американцам, которые предприняли немало посредственных попыток адаптировать великолепные японские первоисточники, почти полностью исчерпан.

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