Голливуд взялся за "Наруто": почему поклонники культового аниме не верят в успех фильма

Для полнометражного фильма по манге "Наруто" ищут актеров. Поклонники манги и аниме не возлагают большие надежды на голливудскую экранизацию: кредит доверия американцам, которые предприняли немало посредственных попыток адаптировать великолепные японские первоисточники, почти полностью исчерпан.