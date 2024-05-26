После того как Михаил Матвеев назвал мигрантов «мастурбеками» в Госдуме разразился скандал

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов возмутился словами заместителя главы думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который назвал ….