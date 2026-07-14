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Газета.ру

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Воробьев сообщил о продолжении программы благоустройства лесопарков в Дзержинском

Воробьев сообщил о продолжении программы благоустройства лесопарков в Дзержинском

Власти Подмосковья при реализации проектов благоустройства ориентируются на запросы жителей. Об этом заявил при проверке работы лесопарка "Чемпион" в Дзержинском, благоустроенного в прошлом году по программе "Парки в лесу", глава Московской области Андрей Воробьев.

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