Воробьев сообщил о продолжении программы благоустройства лесопарков в Дзержинском

Власти Подмосковья при реализации проектов благоустройства ориентируются на запросы жителей. Об этом заявил при проверке работы лесопарка "Чемпион" в Дзержинском, благоустроенного в прошлом году по программе "Парки в лесу", глава Московской области Андрей Воробьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии