Воробьев сообщил о продолжении программы благоустройства лесопарков в Дзержинском

Власти Подмосковья при реализации проектов благоустройства ориентируются на запросы жителей. Об этом заявил при проверке работы лесопарка "Чемпион" в Дзержинском, благоустроенного в прошлом году по программе "Парки в лесу", глава Московской области Андрей Воробьев.