В Хабаровске бизнесмен спрятал 8,5 млн рублей от налоговой, его ждет суд

В Хабаровске руководитель коммерческой организации придумал схему, чтобы избежать уплаты налогов: вместо того чтобы получать деньги на счета своей компании, он отправлял партнерам письма с указанием переводить средства в обход официальных расчетных счетов.
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