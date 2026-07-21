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Старт единства: в «Сенеже» открылась ключевая смена форума «Территория смыслов»

Старт единства: в «Сенеже» открылась ключевая смена форума «Территория смыслов»

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. 20 июля в Мастерской управления «Сенеж» (входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей») стартовал XII Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» от Росмолодежь.

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