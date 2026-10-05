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ТАСС

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BFMTV: в Париже эвакуировали учеников школы после попытки поджога

BFMTV: в Париже эвакуировали учеников школы после попытки поджога

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Около 100 учащихся лицея в XIII округе французской столицы были эвакуированы после того, как группа агрессивно настроенных демонстрантов заблокировала и подожгла входную дверь в учебное заведение.

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