BFMTV: в Париже эвакуировали учеников школы после попытки поджога

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Около 100 учащихся лицея в XIII округе французской столицы были эвакуированы после того, как группа агрессивно настроенных демонстрантов заблокировала и подожгла входную дверь в учебное заведение.
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