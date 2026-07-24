Битва титанов: Сырский против Федорова в декорациях Daily Mail

Веселая агитка опубликована на страницах Daily Mail. Заголовок: «Почему борьба за власть между двумя ведущими военными гениями Украины отражает истину о современной войне, с которой должна столкнуться каждая страна».
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