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Битва титанов: Сырский против Федорова в декорациях Daily Mail

Битва титанов: Сырский против Федорова в декорациях Daily Mail

Веселая агитка опубликована на страницах Daily Mail. Заголовок: «Почему борьба за власть между двумя ведущими военными гениями Украины отражает истину о современной войне, с которой должна столкнуться каждая страна».

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