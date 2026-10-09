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Петербуржец рассказал, сколько денег приносит автомат для надувания шариков

Петербуржец рассказал, сколько денег приносит автомат для надувания шариков

Мужчина вложил 380 000 ₽ в автомат для надувания воздушных шаров и за первый месяц получил 35 212 ₽ чистыми.

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