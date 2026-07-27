Эксперт Волынец объяснила, как сэкономить на сборах ребенка в школу

Сборы первоклассника в школу обойдутся как минимум в 25 тысяч рублей, однако реальные расходы могут оказаться в несколько раз выше, рассказала «Вечерней Москве» глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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