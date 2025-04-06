Адвокат Гуцул обвинила спецслужбу в грубом вмешательстве в судебный процесс

Адвокат главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Наталья Байрам выступила с заявлением, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии содействовала аресту политика, что является грубым вмешательством в судебный процесс.
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