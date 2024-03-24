Тимофей Ви оценил положение рук на фото террористов из "Крокуса"

Руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви в своем Telegram-канале заявил, что на фотографии предполагаемых террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", увидел признаки фейка.
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