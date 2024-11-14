Лавров заявил, что Россия готова к контактам с администрацией Трампа

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии