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Политика как она есть

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Лавров заявил, что Россия готова к контактам с администрацией Трампа

Лавров заявил, что Россия готова к контактам с администрацией Трампа

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир».

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