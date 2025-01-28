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В ГАИ раскрыли, что надо учитывать при покупке автомобиля: мощность или крутящий момент

В ГАИ раскрыли, что надо учитывать при покупке автомобиля: мощность или крутящий момент

Что имеет большее значение при выборе автомобиля — мощность или крутящий момент? Этот вопрос заставляет водителей задуматься перед приобретением машины, ведь оба этих показателя всегда присутствуют в технических характеристиках авто.

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