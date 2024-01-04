Инвалидам без глаза можно, а депутатам – нельзя. Украина воет, читая новый закон о мобилизации

Роман Рейнекин. Извините, но этот текст снова про украинскую мобилизацию. Что поделать – это сейчас топ-тема у небратьев за поребриком, и шум вокруг нее стоит такой, что с лихвой перекрывает даже попытки медиатехнологов Банковой перевести стрелки внимания на очередную перемогу ВСУ в Феодосии, вокруг которой еще вчера целую неделю радостно плясала бы вся украинская пропагандистская рать.