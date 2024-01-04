БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • татьяна кирк
    На всех этих подонков не хватит " бастрыкиных" с "хинштейнов".А мы тут можем писать хоть до второго пришествия.  Меня..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Валерий Каулин
    Странно, что проблему стараются перевести на региональный уровень! Интересно, как законодательно объяснить существова..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Инвалидам без глаза можно, а депутатам – нельзя. Украина воет, читая новый закон о мобилизации

Инвалидам без глаза можно, а депутатам – нельзя. Украина воет, читая новый закон о мобилизации

Роман Рейнекин.   Извините, но этот текст снова про украинскую мобилизацию. Что поделать – это сейчас топ-тема у небратьев за поребриком, и шум вокруг нее стоит такой, что с лихвой перекрывает даже попытки медиатехнологов Банковой перевести стрелки внимания на очередную перемогу ВСУ в Феодосии, вокруг которой еще вчера целую неделю радостно плясала бы вся украинская пропагандистская рать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх