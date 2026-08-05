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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кингз» считают, что Зак Лавин еще не прошел пик своей карьеры и способен повысить свою ценность

« Сакраменто » рассчитывает, что Зак Лавин сможет повысить свою ценность по ходу сезона. По информации инсайдера Джейка Фишера, в «Кингз» считают, что 31-летний форвард еще не прошел пик своей карьеры и способен привлечь интерес других клубов перед дедлайном.

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