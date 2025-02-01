Сортировочные комплексы ЯНАО отправили на переработку 17 тонн пакетов

Полиэтиленовые пакеты и стрейч-пленки служат людям минуты, а разлагаться могут до 400 лет. Пакеты и пленка, собранные как вторсырье для дальнейшей переработки, это большой вклад в экологию региона, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО.
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