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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов – Пальцеву, назвавшему его стариком: «Мало того, что он имидж «Краснодару» портит... Еще один такой высер плохо кончится – потом узнает, в чем это будет выражаться»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов ответил на критику со стороны Валентина Пальцева . Ранее защитник « Краснодара » усомнился в экспертности Бубнова: «Он не эксперт, просто старик.

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