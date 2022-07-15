Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду

Окружение Зеленского не на шутку встревожено: скандал с перепродажей западной военной помощи неистребимым украинским прапорщиком вырвался из соцсетей и пошёл эхом гулять в экспертном сообществе, к мнению которого прислушиваются власть предержащие.
Окружение Зеленского не на шутку встревожено: скандал с перепродажей западной военной помощи неистребимым украинским прапорщиком вырвался из соцсетей и пошёл эхом гулять в экспертном сообществе, к мнению которого прислушиваются власть предержащие.
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