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Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду

Европа возмущена контрабандой западного оружия. Зеленский лихорадочно прячет концы в воду

Окружение Зеленского не на шутку встревожено: скандал с перепродажей западной военной помощи неистребимым украинским прапорщиком вырвался из соцсетей и пошёл эхом гулять в экспертном сообществе, к мнению которого прислушиваются власть предержащие.

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