Австралия, крупный экспортер СПГ, может остаться без газа в ближайшее время

Восточное побережье Австралии может столкнуться с дефицитом природного газа уже в 2027 году, если в ближайшее время не будут увеличены поставки, говорится в отчете Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), опубликованном в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии