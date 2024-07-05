Австралия, крупный экспортер СПГ, может остаться без газа в ближайшее время

Восточное побережье Австралии может столкнуться с дефицитом природного газа уже в 2027 году, если в ближайшее время не будут увеличены поставки, говорится в отчете Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), опубликованном в четверг.