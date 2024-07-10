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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» предложили подписать Крицюка. Экс-вратарь «Зенита» и «Краснодара» не против перехода (Metaratings)

«Спартаку» предложили подписать Крицюка. Экс-вратарь «Зенита» и «Краснодара» не против перехода (Metaratings)

По информации Metaratings, экс-голкипер «Краснодара» и «Зенита» не против перехода в московский клуб, однако приоритетом руководства на данный момент является подписание Александра Довбни.

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