ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Тимофеева
    народ выбирает мундепов. глава муниципалитета - лишь один из них. так что снять его можно, уравняв с остальными, а на...Ужесточение ответ...
  • Анатолий Зотов
    Что-то сомневаюсь, что он так говорил.Есть в России что...
  • Элеонора Коган
    ЧЕСТЬ И ХВАЛА МИХАИЛУ МАКАРОВУ!!!НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!!!И ЗАСЛУЖИЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ПРАВУ!!!В Подмосковье 72-...

Добро пожаловать в "Шторм Z"! Важное решение по мигрантам принято?

Добро пожаловать в "Шторм Z"! Важное решение по мигрантам принято?

Силовики начали кампанию по постановке мигрантов на воинский учет и привлечению в зону вооруженного конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Хвала Бастрыкину, человек на своем месте. Надо соблюдать законы мигрантами с российским гражданством. А остальным наука будет.
Ответить
4 д.
Серж Южанин
Ответить
4 д.
Erl Schweizer
Россия приложила в этом году гигантские усилия по налаживанию отношений со странами Ближнего Востока, Востока Азии, Юга, странами Африки. Даже миллионы тонн пшеницы, выращенной российскими фермерами в прямом смысле потом, местами и кровью, не пожалела для диверсификации экспорта и импорта. Многие тысячи африканцев дополнительно заполнили студенческие аудитории в России. Это положительные движения России. КАК ВЛАСТЬ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА НАСЕЛЕНИЕ К ТОЛЕРАНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ К ЛЮДЯМ С ИНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ, ИНОЙ РЕЛИГИИ, ИНЫМИ ОБЫЧАЯМИ, ИНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ? ТОЧНЫЙ ОТВЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ - В ДУХЕ НЕНАВИСТИ. РЕЗУЛЬТАТ: РАЗРУШЕНА ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх