Силовики начали кампанию по постановке мигрантов на воинский учет и привлечению в зону вооруженного конфликта.
Добро пожаловать в "Шторм Z"! Важное решение по мигрантам принято?
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Хвала Бастрыкину, человек на своем месте. Надо соблюдать законы мигрантами с российским гражданством. А остальным наука будет.
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4 д.
Серж Южанин
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4 д.
Erl Schweizer
Россия приложила в этом году гигантские усилия по налаживанию отношений со странами Ближнего Востока, Востока Азии, Юга, странами Африки. Даже миллионы тонн пшеницы, выращенной российскими фермерами в прямом смысле потом, местами и кровью, не пожалела для диверсификации экспорта и импорта. Многие тысячи африканцев дополнительно заполнили студенческие аудитории в России. Это положительные движения России. КАК ВЛАСТЬ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА НАСЕЛЕНИЕ К ТОЛЕРАНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ К ЛЮДЯМ С ИНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ, ИНОЙ РЕЛИГИИ, ИНЫМИ ОБЫЧАЯМИ, ИНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ? ТОЧНЫЙ ОТВЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ - В ДУХЕ НЕНАВИСТИ. РЕЗУЛЬТАТ: РАЗРУШЕНА ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА.
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3 д.
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