Erl Schweizer

Россия приложила в этом году гигантские усилия по налаживанию отношений со странами Ближнего Востока, Востока Азии, Юга, странами Африки. Даже миллионы тонн пшеницы, выращенной российскими фермерами в прямом смысле потом, местами и кровью, не пожалела для диверсификации экспорта и импорта. Многие тысячи африканцев дополнительно заполнили студенческие аудитории в России. Это положительные движения России. КАК ВЛАСТЬ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА НАСЕЛЕНИЕ К ТОЛЕРАНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ К ЛЮДЯМ С ИНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ, ИНОЙ РЕЛИГИИ, ИНЫМИ ОБЫЧАЯМИ, ИНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ? ТОЧНЫЙ ОТВЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ - В ДУХЕ НЕНАВИСТИ. РЕЗУЛЬТАТ: РАЗРУШЕНА ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА.