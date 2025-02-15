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Подготовка к свадьбе дочери заставила Волочкову высказать наболевшее

Подготовка к свадьбе дочери заставила Волочкову высказать наболевшее

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, вызванного высказываниями Елены Николаевой. Напомним, что на днях балерина обрадовала своих поклонников новостью о предстоящей свадьбе её дочери Ариадны с Никитой.

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