Порошенко заявил, что введенные против него санкции подрывают имидж Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя указ о введении против него бессрочных санкций, который подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, заявил, что подобные меры негативно влияют на имидж республики.
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