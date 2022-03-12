Дон Нельсон: «Горжусь Поповичем и всеми его достижениями»

Знаменитый игрок и тренер НБА Дон Нельсон поздравил возглавляющего «Сперс» Грегга Поповича, который обновил его рекорд по победам в НБА в качестве тренера.

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