Часть России отключили от мирового интернета в рамках учений Роскомнадзора

Пользователи в Республике Дагестан столкнулись с серьезными ограничениями в работе интернета. В социальных сетях появились многочисленные жалобы на недоступность иностранных сайтов, а также на сбои в работе отдельных приложений и мессенджеров.
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