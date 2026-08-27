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Журнал «Профиль»

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Переговоры по Украине, использование российских активов, планы РФ против НАТО: о чем говорил Песков

Переговоры по Украине, использование российских активов, планы РФ против НАТО: о чем говорил Песков

Контакты России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются на рабочем уровне, при этом конкретных сроков следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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