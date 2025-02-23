Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • САША ЛЕПАЕВ
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    все начинается с властей. МИНИСТР ЗАНИМАЕТ НЕ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ. РАЗВЕЛ В ПОЛИЦИИ БЕСПРЕДЕЛ. полиция стала при его правл...«Засуньте им в ро...

Там Шендерович в отчаянии. Слышали? Говорит, у них горе, потому что у россиян праздник, и ему от этого очень тяжело. Очень

Там Шендерович в отчаянии. Слышали? Говорит, у них горе, потому что у россиян праздник, и ему от этого очень тяжело. Очень

Гений про злодейства Страдания эмигранта У кого это, интересно, "у них"? У релокакантов, что ли? Ну так у них судьба такая - страдать.

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