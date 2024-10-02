Обновленные квитанции по ЖКХ заставят платить всех: новая строка с 1 октября – откроет для владельцев квартир в многоэтажках дополнительную информацию Ольга БезродняяВ квитанциях по оплате коммунальных услуг появились новые строки, которые касаются услуг, оплачиваемые владельцами квартир в многоэтажных домах.