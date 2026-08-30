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The Eurasia Daily news agency

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Zhuravlev: It will be necessary to beat TNW — we will beat, and this is not discussed

Zhuravlev: It will be necessary to beat TNW — we will beat, and this is not discussed

It's time to stop discussions about the use of TNW, if you need to beat — you need to beat. This was stated in his telegram channel by State Duma deputy Alexei Zhuravlev.

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