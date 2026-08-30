It's time to stop discussions about the use of TNW, if you need to beat — you need to beat. This was stated in his telegram channel by State Duma deputy Alexei Zhuravlev.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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