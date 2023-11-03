В России предложили создать сервис для борьбы со спам-звонками

В России обсуждают новые меры по борьбе со спам-звонками. Предлагается создать на портале "Госуслуг" отдельный сервис, где была бы возможность вписать номер, с которого поступил спам-звонок, а также его дату и время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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