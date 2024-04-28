Тернопольские библиотекарши отказались выдавать книги мальчику из Харькова. К временно перемещённым лицам с Востока у потомственных бандеровок нет никакого доверия, ведь русский мальчик (а в их глазах он именно русский) мог написать в книге «Слава России».
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