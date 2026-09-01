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ВТБ: 75% опрошенных россиян хранят деньги на вкладах и накопительных счетах

ВТБ: 75% опрошенных россиян хранят деньги на вкладах и накопительных счетах

Большинство (75%) опрошенных россиян хранят средства на банковских вкладах или накопительных счетах. При этом 65% респондентов не снимали средства с депозитов в течение последних шести месяцев, что подтверждает устойчивость сберегательной модели.

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