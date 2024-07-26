Ряд банков Китая стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»

Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»: «грязный», по их мнению, — это тот, что связан с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, представителей бизнес сообществ и юристов.
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