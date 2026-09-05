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МИД России: Евросоюз будет кусать локти после отказа от российского газа

МИД России: Евросоюз будет кусать локти после отказа от российского газа

Stefan Sauer/TASS Евросоюз осознает сложность своего положения без российских энергоносителей после полного вступления в силу запрета на импорт газа из России.

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