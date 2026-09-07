Песков сообщил о предстоящем визите Пашиняна в Россию в этом году

Никол Пашинян ожидает визита в Россию уже в этом году, сообщил Дмитрий Песков. На саммите ШОС в Бишкеке Пашинян обсуждал с Владимиром Путиным организацию референдума в Армении по членству в ЕАЭС или вступлению в Евросоюз.