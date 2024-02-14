Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

В порядок будут приведены 34 территории Пешеходные маршруты и территории возле станций метро, МЦК, МЦД и платформ Московской железной дороги становятся более комфортными и удобными как для пешеходов, так и для автомобилистов.
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