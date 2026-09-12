Суда проходят через Баб-эль-Мандебский пролив в обычном режиме – "Ансар Аллах"

Международный проход через Баб-эль-Мандебский пролив безопасен, повода для беспокойства нет, сообщил в субботу, 12 сентября 2026 года, член политбюро йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад.
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