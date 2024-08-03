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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Акрона» о том, чтобы к Солтмураду Бакаеву взять Зелимхана: «Как противостоять «Химкам»? Они борются за чемпионство»

Полузащитник забил два гола и сделал одну передачу в двух матчах сезона Мир РПЛ – Солтмурад Бакаев – молодец, однозначно.

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